40-årig misbruger tiltalt for forsøg på afpresning af institutions-ansat

Rollerne er byttet om i retssag om afpresning, hvor en ansat på et bosted for psykisk syge og misbrugere nu ifølge anklageskriftet er blevet truet af den mand, hun sidste år blev dømt for at have misbrugt seksuelt, men han mødte dog ikke op i retten for at afgive forklaring.

SØNDERBORG: For et år siden blev en 57-årig kvindelig ansat på et socialpsykiatrisk bosted i Sønderborg idømt fire måneders betinget fængsel og en erstatning på 20.000 kroner for at have haft et seksuelt forhold til en 40-årig misbruger og beboer på institutionen. Tirsdag var rollerne byttet om ved Retten i Sønderborg, da den tidligere beboer stod tiltalt for forsøg på afpresning og trusler mod kvinden, der er dømt for at have brugt sine magtbeføjelser til at udnytte ham seksuelt. Under retsdagene i forbindelse med misbrugssagen i februar sidste år skal han have sendt hende sms'er med ordlyden "Nu du har vunder den sag i retten folk vil ik tro på du er uskyltig nu jeg vil oddelagge dit liv mere betal mig 100 tusind krona i dag så inrømmer jeg det aldrig er sket og hvis du betaler de penge så jeg brander dit hus" samt "jeg ved got vi ikke har lavet någet sammen men kan du ikke bare betaler de penga hvis du ikke betaler så jeg kommer og brander dig og din søn".

Retten måtte dog undvære den tiltalte tidligere beboers forklaring, da han ikke selv gav møde for retten, selv om retsmødet var forkyndt for ham. Sammen med en bekendt med indsigt i sms-korrespondancen udeblev han. De bor begge i Fredericia i dag, så dommer Henriette Frölich mente ikke, det var værd at vente på, de to mænd blev anholdt og afhentet af politiet.

I stedet blev den i dag 58-årige kvinde og hendes søn afhørt om afpresningen.