Sønderborg: Q8-tanken på Alsgade fik natten til lørdag besøg af en 40-årig mand, som gjorde et uheldigt væsen af sig selv. Han besluttede sig for at kaste en dåseøl ned på gulvet i tankstationen og det resulterede i, at politiet sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen klokken 03:16.