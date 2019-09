40 år på Sønderskov-Skolen og en hilsen fra dronningen

Sønderborg: Ketty Elise List havde den 1. august 2019 været ansat som lærer og overlærer i Sønderborg Kommune i 40 år. Ketty har samtidig valgt at gå på efterløn med udgangen af august.

I den anledning blev der holdt en kombineret 40 års jubilæums- og afskedsreception, hvor hun fik overrakt Dronningens fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste.

Skoleleder Mette Elmerdahl havde som begrundelse for indstillingen til medaljen skrevet:

"Ketty Elise List er en stabil og værdsat medarbejder. Hun har med godt overblik og ihærdighed arbejdet med lærerfagets mange fag og facetter. Her skal særligt fremhæves Kettys gode blik for børn med særlige behov, bl.a. gennem dansk som andetsprog.

Ketty Elise List skaber godt arbejdsmiljø på Sønderskov-Skolen, hvor hun står for skolens personaleforening. Her har hun blik for at sørge for at aflevere hilsner, blomster med mere på mærkedage og sygedage til skolens ansatte. Skolens elever oplever Ketty Elise List som en meget struktureret og omsorgsfuld lærer, der med stor professionalisme varetager den daglige klasserumsledelse.

Ketty Elise List har valgt at gå på pension med udgangen af august måned 2019, og jeg tænker derfor, at modtagelse af en 40 års fortjenstmedalje vil være en god og fortjent afslutning på et langt arbejdsliv".