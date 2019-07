40 år med cykeloptog: Karameller, udklædninger og cykler på gaden

Broager Frivillige Brandværn har i år klædt ud som brandfolk for at gøre opmærksom på, at de mangler unge mennesker i brandværnet.

Gensynets festdag

De flotte temaer kunne ikke blive til noget, hvis ikke alle på de forskellige cykelhold gjorde en indsats. Nogle temaer er da også lidt mere gennemført end andres.

- Vi har altid som målsætning at have den højeste cykel i optoget, siger Peter Jensen.

Han og de andre herre i slænget er klædt ud som franskmænd med hvidløgskrans om hovedet og de sammen konstrueret Eiffeltårnet på en stor fælles cykel.

Pariserne kalder sig for påhæng til æ riepiche fra Broager Rideklub. I år er ridepigerne klædt ud som en hindbærlagkage for at fejre 40-års jubilæet for cykeloptoget.

- Det her er det bedste ved ringriderfesten. Vi piger bor jo langt fra hinanden, men ringridning er noget, man kommer hjem til, fortæller Nina Ballesgaard.

Hun og de 11 andre ridepiger har været med i optoget i 23 år.