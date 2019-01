32-årig står til udvisning til dels for en lang række simple lovbrud

Anklageskrift

Den 32-årige er ved Retten i Sønderborg tiltalt for en lang række forhold af varierende karakter. Han har flere gange nægtet at oplyse politiet om, hvem der havde kørt hans bil på bestemte dage.





Han blev 25. og 27. juni 2018 taget for at køre sin Peugeot 406 dels på Nørrekobbel dels i Alsgade, selv om han var frakendt førerretten. Det er sket flere gange.





I august sidste år blev han ved samme lejlighed dømt for at køre bil i hashpåvirket tilstand og at køre uden sikkerhedssele.





Under håndgemæng med betjente i eget hjem konfiskerede politiet to et halvt gram hash.





Tiltalte lider af krampeanfald, som tilskrives epilepsi. Der indhentes lægelig og retspsykiatrisk erklæring op til domsafsigelsen til sommer.





Tiltalte har Jan Schneider som forsvarer.





Advokatkontoret har udlændingeret som et af sine specialer foruden børnesager og økonomiske strafferetssager.





Jan Schneider er i øjeblikket i mediernes søgelys som forsvarer for den 57-årige mand, der sidste år skød en ulv på Ulfborgkanten.