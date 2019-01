Sønderborg: Natten til lørdag anholdte politiet en 32-årig mand i en lejlighed i Kløvermarken. På baggrund af et anonymt tip fredag tog politiet ud til den 32-årige i Kløvermarken, hvor politiet fandt både stoffer samt en del ting fra indbrud.

I lejligheden var der 94 gram amfetamin, 85,5 gram skunk, 0,1 gram kokain samt 2,8 gram hash. I lejligheden var der desuden Kay Bojesen-figurer, Georg Jensen lysestager, Georg Jensen julepynt, PH-lamper, dolke, møntsamlinger, samlerskeer, digitale kameraer, mobiltelefoner, Sonos højttalere og opbrudte pengeskabe. Der har i hele Sønderborg Kommune været en del indbrud omkring jul og nytår, hvor der blandt andet er stjålet Kay Bojesen-figurer, mobiltelefoner og pengeskabe.

Anholdelsen foregik klokken 01.03 natten til lørdag, og den 32-årige blev på baggrund af fundene i lejligheden fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Sønderborg lørdag middag. Den 32-årige var fyldt med sår i ansigtet og havde blod på sine grå joggingbukser.

Anklager Gynna Sandberg gik efter at få den 32-årige sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg samt for at have stjålet de mange genstande i lejligheden ved et eller flere indbrud.