30.000 hørte musik i Mølleparken denne sommer

Kultur i Syd har haft god opbakning til denne sommers koncerter i Mølleparken. Næste sæson kommer til at bestå af tre weekender med musik på friluftsscenen.

Sønderborg: Otte aftner har der været pop og rock i Mølleparken i år. Det har trukket 30.000 publikummer til friluftsscenen, og det er lidt mere i forhold til sidste år, hvis man kun kigger koncerterne under Kultur i Syds koncept 'Rock i Mølleparken'. Eventchef Jes Johansen er meget tilfreds med denne sæson.

- Det har været fantastisk. Vi har været heldige med vejret, som altid er gode forudsætninger for, at det fungerer. Sidste år var det meget koldt, og det regnede. Så det er det simpelthen skønt, når det er sådan, det er. Den sidste koncertaften var ikke den varmeste, men det var perfekt koncertvejr, siger Jes Johansen.

Sidste koncert i Mølleparken denne sæson blev spillet lørdag med Sort Sol og Dizzy Mizz Lizzy ved sæsonens eneste totalt udsolgte koncert.

- Den sidste aften var der fyldt, og når det er det, så synes nogle, der er for mange. Vi synes 5500 er et fornuftigt maksimum, selvom det kan virke meget fyldt for publikum ved indgangen og gangarealer, siger Jes Johansen.

Eneste koncert udenfor 'Rock i Mølleparken' var Robert Plant & The Sensational Space Shifters, som skulle have spillet på friluftsscenen i august. Men i januar aflyste Robert Plant alle koncerter i Skandinavien i 2018.