30 ekstra p-pladser klar i det nye år

Sønderborg: Parkeringssøgende bilister kan snart se frem til et mindre lyspunkt, når kommunen i starten af det nye år gør klar til at kridte banen op til 30 nye parkeringspladser uden tidsbegrænsning.

Ser på p-hus

Kommunen arbejder i øjeblikket på en langtidsplanlægning af p-forholdene i selve byen, hvor det er blevet stadig sværere for både kunder og brugere af byen samt ansatte at finde et sted at parkere sin bil.

- På sigt bliver vi nødt til at se på at bygge et nyt parkeringshus, har formanden for teknik- og miljøudvalget, Aase Nyegaard (Fælleslisten), tidligere sagt til JydskeVestkysten.

Tidligere på året forsvandt muligheden for at parkere gratis uden tidsbegrænsning på taget af Føtex, som har indført tre-timers parkering. Det fik manges øjne op for parkeringspladsen ved Rebslagergade, hvor der de fleste hverdage nu er fyldt helt op.

De seneste godt ti år er der kommet omkring 16 procent flere biler i Sønderborg Kommune, viser tal fra Danmarks Statistik.