Mand fra Sydals ikendt fem måneders fængsel for at have påkørt en 47-årig kvinde under ringriderfesten i Skovby 2017, men han nægter sig skyldig og ankede dommen på stedet.

SØNDERBORG: Retten i Sønderborg kendte tirsdag en 29-årig mand fra Sydals skyldig i at have påkørt en kvinde under ringridningen i Skovby 29. juli sidste år og idømte ham fem måneders ubetinget fængsel for at have forvoldt fare for nogens liv og for at være flygtet fra ulykkesstedet uden at hjælpe offeret. Manden har hele tiden nægtet sig skyldig. Han ankede dommen på stedet.

Han indrømmer at have kørt bil i spiritus- og hashpåvirket tilstand i frakendelsestiden. Det udløste en frakendelse af kørekortet i ti år. Den dom havde han i forvejen, men havde udstået en del af den tidsudmålingen. Nu starter den forfra. Ti år er det højeste åremål, man kan blive frakendt kørekortet i. Manden får ligeledes konfiskeret sin bil. Den dømte kaldte også politiet for "fucking pansersvin" ved anholdelsen.