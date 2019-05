Als: En 28-årig mand fra Sønderborg vil få frakendt sit kørekort betinget efter en vanvidstur onsdag aften på landevejen Skovbyvej ved Vollerup.

Her er fartgrænsen 80 kilometer i timen, men manden kørte 128 kilometer i timen. Han er glad for fart, og derfor var det mandens tredje klip i kørekortet. Han skal derfor op til en ny teori- og køreprøve for at kunne fortsætte med at køre i bil på den lange bane. Typisk skal han bestå prøverne indenfor et halvt års tid, men han må gerne køre videre i den periode.

Politiet var samme aften også en tur i Augustenborg, hvor beboere i perioder har været plaget af larm og stærk trafik fra knallerter og scootere. Ved Stavensbølgade og Enghaven blev først en 36-årig mand og siden en 23-årig mand standset. De kørte begge på knallerter, der var ændret, så de kunne køre hurtigere, end de er godkendt til.