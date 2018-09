26-årig vil undgå udvisning til Kosovo i ankesag

Dom for afpresning, trusler samt vold i gentagelsetilfælde i forbindelse med en røverisag er anket til landsretten, hvor anklageren går efter en skærpelse af straffen på udvisning og to års fængsel.

SØNDERBORG: En 26-årig mand fra Sønderborg har anket en dom for trusler, afpresning, ulovlig tvang og vold i gentagelsestilfælde til frifindelse i landsretten.

Han er dømt for i ledtog med andre 1. august 2017 at have tvunget en dengang 19-årig mand til at røve kiosk Petit i Jernbanegade i Sønderborg for 3500 kroner for at indfri gammel narkogæld.

Det fik han 18. april to års fængsel og udvisning til Kosovo med indrejseforbud i 12 år for. Anklagemyndigheden går efter en skærpelse af straffen.

Den 26-årige afsoner i øjeblikket. Han blev ved byretten kendt skyldig i sammen med andre at have hentet offeret på Møllemærsk i Aabenraa og under tæsk og trusler at have tvunget den 19-årige til at begå røveriet.

Under transporten i bil til Sønderborg blev han slået flere gange. Røveren har forklaret, han begik det ret amatøragtige røveri for at indfri gæld til sine plageånder.

Han fik ti måneders fængsel og skal afhøres i landsretten som vidne. Han var ved røveriet iført røde bukser og grøn jakke og var inde i kiosken flere gange, inden han pegede på en våbenlignende genstand under jakken og fik udleveret kassebeholdningen. Han blev pågrebet af politiet mindre end et kvarter senere og nåede aldrig at aflevere udbyttet til sine afpressere, der ifølge hans forklaring ventede i nabolaget.