26-årig sønderjyde er ny formand for 600.000 unge

Gråsten/Sønderborg: Tirsdag aften valgte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) 26-årige Chris Preuss fra Gråsten som formand. Valget betyder, at han bliver formand for de mere end 600.000 medlemmer, der er i DUF's 78 medlemsorganisationer.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at fortsætte DUF's enormt vigtige arbejde for at styrke demokratiet og især at få flere unge med i demokratiet, siger Chris Preuss, der blev student fra Sønderborg Statsskole.

Som formand vil han især stille skarpt på klimapolitikken og på at bidrage til politiske løsninger, der skal forbedre trivslen blandt unge.

- Jeg vil fra min stol slås for, at vi får gjort noget ved unges stigende mistrivsel. Alt for mange unge oplever et højt stressniveau, har dårligt mentalt helbred og går ned med angst, stress og depression, siger Chris Preuss.

Han er uddannet folkeskolelærer og var landsformand for Venstres Ungdom fra 2015 til 2017. Inden da var han formand for VU i Sønderborg.