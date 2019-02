2500 underskrifter: Giv os strålebehandlingen tilbage

Slesvigsk Partis regionskandidat er fortsat rystet over, det ikke lykkedes at vinde regionsrådets flertal for kræftbehandling i Flensborg og har overrakt politikere 2500 underskrifter på, den bør genindføres.

SYDDANMARK: Mandag overrakte Gösta Toft fra Slesvigsk Parti og kræftpatient Silke Schultz, Egernsund, 2500 underskrifter til regionsformand Stephanie Lose, Venstre, og næstformand Poul Erik Svendsen, Socialdemokratiet, på, at tilbuddet om strålebehandling i Flensborg af kræftpatienter bør genindføres. Regionsrådet opsagde aftalen i 2016 for at spare 1,1 millioner kroner om året. Det har sendt hundreder af kræftpatienter ud på landevejene, hvor de kører landsdelen tynd for at komme til kræftbehandling i Vejle og Odense.

- Vi har set eksempler på, en patient fra Nordals har skullet køre over Højer til Vejle for at modtage strålebehandling på et kvarters tid. Det er en dagsrejse frem og tilbage, siger Gösta Toft, der mener, patienten bør komme i første række, og at den korteste vej til behandling bør prioriteres.

- Som det er nu, prioriterer politikerne i Region Syddanmark systemet frem for patienten, siger Gösta Toft, der var overrasket over, flertallet efter regionsrådsvalget i november 2017 holdt fast i, at patienterne fortsat skulle sendes ud på landevejene.

Op til valget erklærede både Venstre folk og Dansk Folkeparti repræsentanter i regionsrådet sig villige til atter at sende patienterne til Franziskus i Flensborg, hvor de efter endt strålebehandling har kort vej hjem igen og kan hvile sig i den hårde perioder, hvor de modtager behandling dagligt. Læger og pårørende har indtrængende appelleret til at genindføre kræftbehandlingen, som af de fleste anses for at have været en succes i årene 1997-2016, hvor de fandt sted. Tilfredshedsundersøgelser viste, patienterne også var rigtig glade for kortest mulig vej til behandling, og at kompetencer og forløb i Flensborg er helt i top.

- Jeg tror, det er et langt sejt træk. Jeg opgiver ikke og vil fortsat komme med argumenter for at genindføre kræftbehandlingen, ikke mindst fordi jeg får stor opbakning af patienter, pårørende og behandlere. Vi bør ikke sætte en grænse for behandlingen i sundhedsvæsnet og kræftpatienterne, men lade den være åben til fordel for alle parter. Patienter skal kunne køre til det nærmeste sygehus hen over grænsen. Det kunne for eksempel også være tilfældet med gigthospitalet i Sønderborg, siger Gösta Toft, der dog ikke mener, kræftpatienterne skal vente på, aftaler om andre sundhedsydelser over grænsen kommer i stand, men bør få glæde af kapaciteten i Flensborg straks.