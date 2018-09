Lysabild: Fredag klokken 18.52 kørte en 25-årig kvinde galt i sin bil på Lysabildgade. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at kvinden kørte galt på grund af uopmærksomhed. Hun påkørte en lygtepæl og en elboks. Der skete ikke noget med kvinden, men strømmen gik i to huse på grund af skaderne på elboksen. Kvinden var frakendt førerretten, og hun bliver derfor sigtet for at køre bil uden kørekort. /kat