25 år med naturlig skole i Sønderskoven

Sønderborg: En flok børn fra Parkens Børnehave står samlet omkring vandhullet ved Egetofte Naturskole. Naturskoleleder Irmelin Müller hiver det ene dyr og insekt op af vandet efter det andet. Op ad vandet kommer der salamandere, en guldsmedenymfe og en skorpionstæge.

- Se skorpiontæges lange brod. Når man putter den ned i vandet, så stikker den brodden op over vandet. Det er fordi, den trækker vejret med numsen, fortæller naturskoleleder Irmelin Müller til børnene.

Børnene fisker løs i vandet med net.

- Neeej, prøv at se her. Det er en vandrøver. Den fortæller, at vandet ikke er forurenet. Vandet er godt, siger Irmelin Müller med det lille insekt i hånden.

I 25 år var hun været naturvejleder for tusindvis af børn på Egetofte Naturskole. Lige så længe som Egetofte Naturskole har eksisteret.

- Vi har været 100 procent booket op fra dag ét. Egetofte Naturskole var unik på den måde, at skoleeleverne i den gamle Sønderborg Kommune kunne komme herhen enten ved at gå eller cykle. Vi har faciliteter til undervisning året rundt, og så ligger vi i skoven tæt på vandet, siger Irmelin Müller.

Da Sønderborg og Gråsten Statsskovdistrikter blev lagt sammen, blev skovfogedboligen i Sønderskoven ledig. Derfor besluttede Sønderborg Kommune at oprette en naturskole, hvor eleverne kunne komme væk fra klassen og ud og opleve naturen.