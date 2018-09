Sønderborg Gospel Choir kan på søndag fejre 25 års jubilæum. Det fejrede koret torsdag aften.

Sønderborg: Korsangerne står samlet i en stor halvcirkel og synger "So, amazing. So amazing", mens de gynger i takt til rytmerne. Og netop 'amazing' er et af de ord, som koret sætter på deres fællesskab i Sønderborg Gospel Choir. I 25 år har Sønderborg Gospel Choir sunget. Der blev indkaldt til første koraften i en annonce i JydskeVestkysten i 1993. Dén så Birgit Mølholm. Hun sang i forvejen gospel derhjemme med sin mand og et vennepar. De mødtes hver 14. dag til rødvin og gospelsang til langt ud på natten. - Der var ikke noget, der hed gospelkor dengang. Gospel er en dejlig hobby. En livsform. Det er livsbekræftende, og jeg kunne ikke leve uden. Det er en god måde, at være sammen på - på tværs af alder. Jeg frygter for den dag, jeg skulle blive dement, så jeg ikke kan huske teksterne. Jeg stopper ikke før, jeg er nødt til det, siger Birgit Mølholm. Hun er 73 år og er den eneste, som har været med i koret alle 25 år. Koret har i dag knap 40 sangere mellem 30 og 73 år. - I begyndelsen var vi 16 sangere, og så faldt det ned til fem. Så måtte vi rundt med håndskrevne annoncer i butiksvinduerne, fortæller Birgit Mølholm.

Koncerter Man kan i den kommende tid opleve Sønderborg Gospel Choir hos Galleri Scrivens & Eje torsdag den 11. oktober samt torsdag den 25. oktober. Billetter købes via www.billetto.dkKoret giver julekoncert med Jesper Lundgaard og Lene Siel søndag den 02. december i Alsion. Billetter via www.billetlugen.dk

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Gospel Choir fejrede sig selv torsdag aften med sang og buffet. Foto: Timo Battefeld

Høj af koncerter En af de nyeste i koret er Ditte Fjord-Larsen, som har været med i under et år. Hun har tidligere sunget med i bands og kor og blev opfordret til at tage til optagelsesprøve i gospelkoret af en veninde. - Jeg bliver virkelig glad af at synge gospel. Det giver glæde i livet. Hver torsdag aften, når vi øver, det giver energi til alle de andre dage. Vi har et fantastisk sammenhold, siger Ditte Fjord-Larsen. Koret giver fem-seks koncerter i året. - Det er enormt hyggeligt at give koncert. Publikum er altid med, og man bliver helt høj bagefter, siger Ditte Fjord-Larsen.

Foto: Timo Battefeld Birgit Mølholm har været med i alle 25 år. Foto: Timo Battefeld

Herregruppen Otte af korets medlemmer er mænd. Peter Molin har været med i 23 år. - Jeg bliver helt høj af glæde, når jeg synger. Man kan være træt og irriteret, når man kommer, men det går væk igen, fordi det er så livsbekræftende, siger Peter Molin, der også er korets kasserer. Koret har svært ved at tiltrække mænd, men gruppen på otte mand fungerer godt. - Vi har en stabil herregruppe, men man ved aldrig, hvornår det ændrer sig. Derfor skal vi mere målrettet have fokus på at få nogle mænd til optagelsesprøve. De dukker ikke op af sig selv, siger Peter Molin. Johanna Løhde Nielsen har været ansat som korleder siden sommeren 2017. - Det har været en kæmpe fornøjelse. Det har været som at have alle sine yndlingselever i samme klasse. Det er liv og glade dage. Det er en ambitiøs flok, og det er vigtigt for mig. Og så har de hjertet på rette sted. Man bliver overhældt med kærlighed - på den gode måde, siger Johanna Løhde Nielsen. Koret har høje ambitioner musikalsk, men fællesskabet er kernen. - Fællesskabet er det vigtigste, vi har. Det er kernen og limen, og vi deler både op- og nedture, siger korsanger Kirsten Bachmann.

Foto: Timo Battefeld Det skal fejres med kransekage. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Peter Molin har været med i koret i 23 år. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Gitte Fjord-Larsen, med det lyse hår, er en af de nye i koret. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld En af korets tidligere ledere, Nis-Edwin List-Petersen, kiggede forbi receptionen. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Asti skal der til et 25 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Gospel Choir har 25 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Gospel Choir har 25 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Gospel Choir har 25 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Gospel Choir har 25 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Gospel Choir har 25 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Sønderborg Gospel Choir har 25 års jubilæum. Foto: Timo Battefeld