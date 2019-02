22.000 billetter solgt: Tyskerne svigter Bon Jovi-koncert

Langt færre tyskere har købt billet til Bon Jovi-koncerten på Kær Vestermark, end Kultur I Syd havde regnet med. Til gengæld er der solgt knap 2000 billetter i lande som Norge, Holland, Rusland og Kina.

Sønderborg: Knap 22.000 har købt billet til Bon Jovis koncert på Slagmarken tirsdag den 11. juni. Koncertarrangøren Kultur I Syd er tilfreds med billetsalget indtil videre, men man havde regnet med, at flere tyskere ville købe billet til en stor koncertoplevelse på den anden side af grænsen. - Billetsalget går godt, men vi havde forventet, at vi ville sælge flere i Tyskland. Vi havde forventet minimum 5000 solgte billetter i Tyskland på trods af, at der er også en Bon Jovi-koncert i Düsseldorf. Hvis man bor i Hamborg er det nemmere at komme til Sønderborg end Düsseldorf. Nu kigger vi på, om der er nogle barrierer, og vi har kontakt til en tysk billetudbyder, siger Jes Johansen, der er eventchef. Der er i øjeblikket solgt lidt over 1000 billetter til det tyske publikum. Koncerten i Düsseldorf er den 3. juli, og billetterne koster cirka det samme som i Sønderborg, hvor de billigste billetter er til salg for 740 kroner.

Underskudsgaranti Underskudsgarantien er bygget op på den måde, at koncertarrangøren selv dækker underskud på op til en million kroner. Sønderborg Kommune dækker underskud mellem en og to millioner kroner. Underskud mellem to og seks millioner kroner deles mellem koncertarrangøren og kommunen. Resten af et underskud på over seks millioner kroner skal finansieres af koncertarrangøren selv. Det betyder, at Sønderborg Kommune dækker op til tre millioner kroner, hvis koncerten med Bon Jovi den 11. juni på Kær Vestermark skulle give underskud.

2000 fra udlandet Billetsalget har til gengæld overrasket i det øvrige udland, hvor der er solgt knap 2000 billetter til blandt andet Sverige, Norge, Rusland, Polen og Holland. Lande, som Bon Jovi også kommer forbi med sin This House Is Not For Sale-tour. Der er også solgt billetter i Kina. - Det betyder, at der kommer rigtig mange mennesker til Sønderborg, som ikke har været her før. Det er rigtig godt, og vi føler, at erhvervslivet og foreninger bakker godt op om projektet. Det kommer til at give en voldsom omsætning i området, siger Jes Johansen. Der er på koncertdagen stort set udsolgt på Sønderborg Kommunes hoteller samt på hjemmesiden Airbnb, hvor private lejer værelser ud. På visitsonderborg.dk er der oprettet en underside, hvor man kan se ledige hotelværelser og private værelser i området. I Sønderborg Kommune er der 4400, der har købt billet, mens knap 4000 billetter er solgt i det øvrige Sønderjylland, mens næsten 4000 billetter er solgt på Sjælland. 1500 billetter er solgt på Fyn.

Økonomisk satsning Det er første gang, Kultur I Syd arrangerer en koncert på det nye koncertområde på Kær Vestermark, som er blevet navngivet Slagmarken. Der er sat 35.000 billetter til salg. Der skal sælges mellem 28.000 og 30.000 billetter, for at økonomien balancerer. - Med den her koncert går vi fra 1. division til superligaen. Det er en voldsom økonomisk satsning, og vi har et skud i bøssen for at få det til at lykkes. Vi skal afvikle koncerten ordentligt, så publikum og bandet får en positiv oplevelse. På den måde vil vi i fremtiden igen få mulighed for at arrangere store koncerter. Hvis det giver underskud, er det lærepenge for os, siger Jes Johansen.