2018 fik en glimrende start

SØNDERBORG: Der var bulder og brag og farverige raketter over byen, da nytåret traditionen blev skudt ind i Sønderborg midtby. Politiet havde lidt småtravlt på rådhustorvet, hvor naturen gik over optugtelsen hos en del unge mennesker, der heller ikke formåede at præstere sikker omgang med nytårskytset, men ingen kom til skade, omend ordensmagten rystede et par bødeforlæg ud af ærmet. Ved midnattide braslede regnen ned, og det kan have dæmpet nytårsløjerne en anelse.

Nytårsmorgen susede fejemaskinerne gennem gaderne, og det varede ikke længe, inden byen var ren og pæn, og de krudttømte batterier ryddet af vejen af Vej & Park.

- Der var ikke noget at komme efter i forhold til tidligere år. Der var meget efterladt skytsaffald ved City-krydset, på rådhustorvet og ved Ringriderpladsen, men folk havde samlet det, og det var let at rydde op efter, fortælle legepladsinspektør Paul Erik Lund, der tog en runde gennem byen for at se, om noget var blevet glemt.

Det var der ikke. Nytåret 2018 går over i historien som et af de mere rolige.

- Måske er det regnvejret, der har lagt en dæmper på folk. Hvis der ligger mere i gaderne nu, er det noget, der er skudt af nytårsdag, fordi folk ikke fik sendt alt til vejrs i det våde vejr nytårsaften, siger Paul Erik Lund.