Sønderborg: Det store festtelt på ringriderpladsen huser i dag cirka 2.000 mere eller mindre beduggede mænd. Den årlige herrefrokost er skudt i gang, men inden festlighederne begyndte, var JydskeVestkysten på den røde løber - pladsens nedtrampede græsareal - for at tale med de kendte gæster.

- Det er ikke så tit, at knapt 2.000 mænd er samlet ét sted. Selv den vildeste bøssebar eller militæret er jo fyldt med kvinder, siger entertaineren Amin Jensen.

Han er en af årets to hovedtalere, og selvom har aldrig været med til herrefrokosten før, så ved han nogenlunde, hvad der venter ham som hovedtaler.

- Allerede til morgenbordet kunne jeg se, at der bliver gået til den, så min strategi for dagen er, at jeg ikke må sige noget subtilt. Og så forventer jeg, at Maibom laver sjov med mig, fortæller han.

Den anden hovedtaler, Kristian Jensen (V), har heller ikke deltaget i festlighederne før:

- Det er første gang, jeg er med, men jeg har hørt rigtig meget om det fra blandt andet Søren Gade. Hele ringriderfesten er en fantastisk tradition, som ikke eksisterer nord for Kongeåen. Jeg måtte forklare min hustru, hvad jeg skulle ned til i dag, fortæller forhenværende finansminister Kristian Jensen.