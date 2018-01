20 statslige arbejdspladser til Augustenborg

For et par år siden besluttede regeringen at flytte 370 arbejdspladser til Augustenborg Slot. Nu skal der flyttes 20 nye it-arbejdspladser til Landbrugsstyrelsen på Als.

Sønderborg: 315 af 370 statslige arbejdspladser i Landbrugsstyrelsen er allerede flyttet til Augustenborg Slot i den borgerlige regerings første udflytningsfase af statslige arbejdspladser. Onsdag har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), offentliggjort "Bedre Balance II", der sender endnu 20 job til Augustenborg. Det er arbejdspladser indenfor Statens It. - Regeringen ønsker at alle egne af landet skal have optimismen i behold. Vi vil rette op på den ubalance, der er i forhold til statslige arbejdspladser, så vi sikrer et Danmark, hvor der er muligheder alle steder, sagde Lars Løkke Rasmussen og nævnte andre politiske tiltag, der skal gavne livet udenfor de største byområder. Planmæssige lempelser, billigere takster på Storebæltsbroen og færger. I alt er der i "Bedre Balance II" flyttet 4024 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen - og i den første udflytningsfase var taller cirka det samme. I denne fase er 1015 af arbejdspladserne landet i Region Syddanmark - og altså 20 it-arbejdspladser i Augustenborg.

Hvis jeg skal være ærlig, havde jeg ikke regnet med, vi fik flere i denne omgang. Så det er bare dejligt. Erik Lauritzen (S), borgmester

Fakta I oktober 2015 besluttede regeringen at udflytte cirka 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen. Omkring 370 medarbejdere fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (daværende Naturerhvervstyrelsen) skulle flytte fra Nyropsgade i København til Augustenborg Slot. Cirka 20 stillinger skulle til Tønder, hvor der allerede var en afdeling med cirka 100 medarbejdere. Senere er det besluttet at flytte 1600 statslige skattearbejdspladser ud - heraf cirka 1000 er nye job. Onsdag blev det offentliggjort, hvor de resterende små 2000 arbejdspladser skulle placeres. I Syd- og Sønderjylland landede kun 75 arbejdspladser. De fleste i Esbjerg Kommune (Ribe). Odense er en af de helt store vindere med mere end 400 arbejdspladser i Miljøstyrelsen.

Giver god mening Borgmester Erik Lauritzen (S), Sønderborg, modtog nyheden med glæde - og en lille smule overrasket. - Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Det giver også god mening at staten udnytter de rammer, der er i Augustenborg. siger han. - Hånden på hjertet - du havde måske håbet, men vel ikke forventer flere statslige arbejdspladser til Augustenborg eller Sønderborg? - Nej. Hvis jeg skal være ærlig, havde jeg ikke regnet med, vi fik flere i denne omgang. Så det er bare dejligt. Vi har vist, at vi kan rekruttere og tiltrække de højt specialiserede medarbejdere, der er brug for. Med erfaringerne fra Landbrugsstyrelsen er vi klar til at tage imod de nye medarbejdere og sikre dem en god modtagelse i Sønderborg-området, siger Erik Lauritzen.