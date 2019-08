Sønderborg: Torsdag eftermiddag målte Syd- & Sønderjyllands Politi fart på Aabenraavej, som det så ofte sker. I løbet af 50 minutter blev 20 bilister målt til at køre for stærkt på strækningen, hvor der må køres 50 kilometer i timen. 14 af dem får et klip i kørekortet - og en enkelt kørte 79 kilometer i timen, og dermed undgår bilisten akkurat at få en betinget frakendelse af førerretten.