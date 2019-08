Sønderborg: En 20-årig mand fra lokalområdet blev lørdag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre. Han er sigtet for røveri, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Fredag formiddag brød han ind i en villa i Sønderborg og blev overrasket af en beboer, som ville tilbageholde ham.

Han er i den forbindelse også sigtet for vold mod beboeren, som fik knubs. Derfor blev indbruddet til et røveri.

Den 20-årige erkender indbrud, men nægter røveri. Dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i fire uger.