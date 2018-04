20-årig mener at have røvet kiosk under tvang

SØNDERBORG/AABENRAA: Blev den nu 20-årige mand fra Aabenraa, der 1. august sidste år begik røveri mod Kiosk Petit i Sønderborg, tvunget til at gøre det af kyniske voldsmænd, der mente, han skyldte dem penge. Det afgøres i disse dage ved Retten i Sønderborg, hvor tre mænd er tiltalt for at have udøvet volden og frihedsberøvelsen, der senere førte til røveriet mod kiosken. Den tredje er på anklagebænken for at køre voldsmænd og det formodede offer fra Aabenraa til Sønderborg. Udbyttet af røveriet blev 3500 kroner og kostede gerningsmanden ti måneders fængsel, som han afsoner.

Han har forklaret, han 31. juli sidste år blev opsøgt på sin bopæl på Møllemærsk i Aabenraa og under tvang kørt til Sønderborg, hvor han begik røveriet for at indfri gæld til adskillige voldsmænd, der tildelte ham slag og tæv undervejs. To voldstiltalte nægter sig skyldige. Den ene erkender at have stukket et par lussinger, men afviser pure at have tvunget den 20-årige til at begå røveri.

- Han skyldte mig 1200 kroner. Det erkendte han også. Jeg blander mig ikke i, hvordan folk skaffer penge til indfrielse af gammel gæld, sagde den 19-årige mand fra Sønderborg.

Han var godt klar over, den forgældede nok ville skaffe pengene ved kriminalitet, men havde ikke regnet med, det skulle foregå ved røveri. Han var 1. august inde på Kina Grill i Jernbanegade for at købe en chinabox, og da han kom ud, var der politi og opløb overalt i gaden, da der lige var begået røveri i kiosken ved siden af.

- At begå et røveri midt i byen iført røde bukser og grøn jakke, det er bare dumt, sagde den voldstiltalte, der iøvrigt mente, offeret havde lejlighed til at forlade Sønderborg, hvis han ville.