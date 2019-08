20-årig kørte narkokørsel med våben og hash i bilen

Augustenborg: Lørdag aften klokken 20.50 standsede politiet en 20-årig mand fra Nordborg på Kettingvej i Augustenborg. Ordensmagten havde mistanke om, at han kørte bil i påvirket tilstand, og da han blev bedt om at blæse i narkometeret, slog det ud.

Efterfølgende undersøgte politiet den 20-åriges bil. Det viste sig, at manden var i besiddelse af adskillige våben. Politiet fandt en kniv, et knojern og en totenslager, ligesom han også havde 100 gram hash og to gram amfetamin gemt i sin bil. Derfor er han både blevet sigtet for narkokørsel, at være i besiddelse af stoffer og våbenloven, oplyser Steen Madsen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.