19 børn og en voksen pressede sig selv

Det tredelte sportsløb strækker sig over 50 meter svømning, ti kilometer cykling og til sidst tre kilometer løb. Det er frivilligt at deltage, og løbet er for elever fra femte til niende klasse. Lærere og forældre, der ønsker at deltage, er også velkomne.

- Det er rigtig sjovt at heppe på de andre, og jeg tror måske, at jeg skal være med næste år, siger Jonathan Guldberg Jespersen.

- Det er rigtig sjovt at heppe. Vi får lov at se de andre gøre noget, de er glade for, og så kan vi hjælpe med at motivere dem, siger Jacob Therkelsen.

Selvom Nico, som han også kaldes, ikke selv havde sat næsen efter at være den hurtigste, forventede de fleste af eleverne, at han ville være først i mål.

- Jeg havde ikke sat næsten efter, at jeg skulle være den hurtigste af eleverne. Jeg er med i dag, fordi jeg elsker at presse mig selv til det sidste, siger Nicolai Frømling fra syvende klasse.

Tradition der virker

Det er 22. gang, at Eckersberg Friskole afvikler børnetriatlon. Læreren Tommy Vejen Pedersen startede traditionen, da han begyndte at undervise på skolen.

- Jeg underviste på en skole i Rørvig på Sjælland, der havde vi prøvet det. Nu har vi gjort det her på Eckersberg 22 år i træk, og der er ikke ændret på noget, siger Tommy Vejen Pedersen.

Udover at motionen er sund for de deltagende elever, føler Tommy Vejen Pedersen, at alle eleverne kan få noget ud af det, også i heppekoret. Og det er Anders Kamrath fra ottende klasse enig i. Haan står i heppekoret sammen med de andre elever.

- Det her er for fællesskabets skyld, både for os og dem der deltager. Vi synes jo, at det er rigtig fedt at se dem. Og de synes det er fedt, at vi står her og hepper på dem, siger Anders Kamrath.