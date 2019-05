SØNDERBORG: En 18-årig kvinde fra Sønderborg blev natten til søndag klokken 02.18 på Rådhustorvet kontaktet af en politipatrulje. Patruljen vurderede, at kvinden var påvirket af narkotika, og den valgte derfor at kropsvisitere kvinden. Her fandt betjentene kvinden i besiddelse af en lommekniv på syv centimeter. En kniv i nattelivet er ikke et anerkendelsesværdigt formål, og hun fik derfor konfiskeret kniven og bliver sigtet efter knivloven.