1650 mennesker på familiedag på Linak

Med en humor lige så lun og rund som virksomhedens nye bygning tog Bent Jensen lørdag imod sine medarbejdere og deres familier.

Guderup: Bent Jensen har en særlig evne til at folk til at le. Det viste sig tydeligt, da han lørdag formiddag talte for 450 af dem under den første af to fortællinger om Linaks historie. - Det gehr jo aldrig, Bent, sagde min onkel, dengang jeg købte min første nye drejebænk. Men det gjorde det vist alligevel, konstaterede stifteren af Linak i Guderup. Hvor godt kom han senere ind på. Først viste han gamle foto af den maskinfabrik i Nordborg, som faderen arvede og i 1976 insisterede på, at Bent Jensen skulle videreførte: - Nu skal du overtage virksomheden, sagde han til mig. Det var jeg ikke vild med. Jeg troede, jeg skulle have ferie. Det var kun en uge efter, at jeg havde bestået den sidste eksamen på teknikum. Og bagefter ville jeg i verden og få erfaring, røbede han.

Det, der er rigtigt sjovt, det er ikke bare at få en ide. Det er også at få en forretning ud af det. Bent Jensen, direktør for Linak

Fra otte til 2000 Der var otte medarbejdere, da Bent Jensen tog over. I dag er der 1150 i Guderup, og 2000 på verdensplan. En af de nyeste er Chris Petersen, der blev ansat for en måned siden som lærling på lageret i afdelingen deskline. Efter Bent Jensens fortælling gik han op til sin øverste chef for at hilse: - Jeg ville gerne sig dav. Han er et dejligt menneske, forklarede Chris Pedersen, som havde taget sin rumænske kæreste Yanita Nikolaeva med. Hun kunne også godt tænke sig job på Linak, efter hun har oplevet, hvor glad Chris Pedersen er for sit nye job. Faderen producerede halmpressere, radrensere og sækkeløftere. Sønnen Bent gik og pønsede på en god idé og fandt den i 1978, da han havde besøg af en ven i kørestol: En lineær aktuator, der kunne løfte og dreje. Nyheden herom sendte han med brev ud til maskinfabrikker over hele landet: - Men kun 20 breve den første dag. For vi havde kun en enkelt telefonlinje, og der skulle jo nødig komme telefonstorm. Ikke en eneste ringede. Efter 200 breve havde vi fået to henvendelser, og ingen af dem førte til noget, forklarede Bent Jensen. I dag sidder Linaks lineære aktuatorer i hospitalssenge og hæve-sænkeborde over hele verden, og Linak har fabrikker også i USA, Slovakiet og Kina.