161 kollegieværelser bliver til 61 familieboliger

Han regner således ikke med, at der bliver problemer med at få fyldt op på det nye kollegie, hvor der i øvrigt snart er en prøvebolig klar, så der kan gås i detaljer med indretningen.

- Så samlet får vi fortsat omkring 750 kollegieboliger at råde over i Sønderborg, men vi ser jo, at flere unge gerne vil bo tæt på byen og deres uddannelse. Da der var universitet på den nuværende Kløverskole og en håndværkerskole på Grundtvigs Alle, var der meget rift om kollegierne i området. De er stadig populære, men vi er i løbende dialog med byens uddannelsesinstitutioner, hvor efterspørgslen går i retning af mere bynære boliger. Specielt nu med flere ingeniøruddannelser og Erhvervs Akademi Sydvest på Alsion, forklarer kollegiechef på Kollegiernes Kontor, Niels Møller.

Sønderborg: Det skulle have været til august, men det bliver så først til oktober, at 150 nye og attraktive kollegieboliger bliver klar til indflytning, når Alssundkollegiet ved havnen står klar.

SØBO er glad

Når en del af de studerende rykker ud af de to kollegier fra sommer, hvor de er færdige med deres uddannelse, får de resterende tilbudt et andet sted. Så ingen kommer til at stå uden bolig, lover Kollegiernes Kontor.

Samtidig står boligforeningen SØBO klar til at tage over med ombygninger af de to steder for sammenlagt over 40 millioner kroner. De i alt 161 kollegieværelser skal nemlig blive til 61 familieboliger i form af både rækkehuse og lejligheder. Og dem er der brug for.

- Vi mangler boliger, og vi oplever en stigende venteliste. Specielt området ved Borgmester Andersens Vej er populært. Her bliver der også rækkehuse, som er i ekstra høj kurs, oplyser forretningsfører hos SØBO, Hans Peter Hollænder. Boligforeningen har i forvejen boliger i det område.

SØBO står klar til at begynde ombygningen fra 1. oktober, men regner med at kunne tage hul på det i takt med, at kollegierne fraflyttes. Fra 1. maj 2019 skulle alle de nye familieboliger være klar.