Sønderborg: Lørdag nat blev en 16-årig pige sigtet for vold mod en 30-årig mand i Østergade ved Borgen Shoppingcenter.

Pigen havde slået manden med knyttet hånd, og under sigtelsen viste det sig, at hun også var i besiddelse af 0,1 gram hash. Hun blev derfor også sigtet for brud på loven om euforiserende stoffer.