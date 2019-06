16-årig misbrugte 19-årigs sygesikringskort

En 16-årig pige i Sønderborg forsøgte at komme ind på en bar i Lille Rådhusgade med et sygesikringskort, som tilhørte en 19-årig kvinde. Det koster nu den 16-årige en plet på straffeattesten.

Personel falsk: En 16-årig pige fra Sønderborg er blevet sigtet for personel falsk. Det koster en plet på straffeattesten. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Klokken 04.00 forsøgte en 16-årig pige fra Sønderborg at komme ind på en bar i Lille Rådhusgade i Sønderborg. Her havde hun brugt en 19-årig kvindes sygesikringskort som identifikation.

- Personel falsk, som det hedder, når man bruger andres id, hører under straffeloven. Derfor er det en alvorligere forbrydelse, som faktisk giver en plet på straffeattesten, forklarer vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi.