Augustenborg: Én af de fem personer i bilen, der forulykkede søndag morgen på Omfartsvejen, døde af sine kvæstelser senere på eftermiddagen.

Det drejer sig om en 16-årig dreng fra Sønderborg, der blev transporteret til Odense Universitetshospital i helikopter fra ulykkesstedet nær Augustenborg. Forældrene er underrettet.

De fem personer i bilen var alle drenge mellem 16 og 18 år.

Føreren af bilen drejede væk fra vejen for at undgå en hare, som løb ud foran bilen. Det resulterede i, at bilen blev vendt på hovedet og forulykkede i grøften med taget mod jorden.

Yderligere to af drengene led personskade ved uheldet og blev kørt til sygehuset i Aabenraa.