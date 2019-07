156 foreninger i Sønderborg deles om fire millioner kroner

- Hvis ikke vi sørger for, at vi har trænere, der er topkvalificerede til at gribe spillerne på det plan, hvor de befinder sig, så falder de fra - både trænere og spillere, siger Tommy Vedstesen, formand Vidar-Ulkebøl Håndbold, i en pressemeddelelse.

En af foreningerne, der i år er særligt glad for at have søgt Sønderborgordningen og modtaget penge fra den, er Vidar-Ulkebøl Håndbold. Foreningen tæller 301 medlemmer, hvoraf de 253 er under 25 år. Foreningen har modtaget 111.722 kroner, der er gået til at sende trænere og ledere på kurser.

Hvert år kan foreningerne søge ordningen om penge til det, der officielt hedder "aktivitetsrelevante materialer". Det vil sige genstande og tiltag, som er direkte afgørende for, at den givne forening kan lave sin aktivitet.

God investering

For Folkeoplysningsudvalget er uddelingen af midler fra Sønderborgordningen altid er positiv oplevelse. I år er man særligt glad for at se, hvordan foreningerne sætter stadigt stærkere fokus på at opkvalificere sine trænere og ledere.

- Det giver foreningerne syn for sagen, at det kan svare sig at investere i uddannelse af trænere og ledere. Gode trænere udvikler og stimulerer medlemmerne. Hvis ikke medlemmerne er glade, så er der ingen foreninger. Og et sundt foreningsliv nyder vi alle sammen i samfundet rigtig godt af, siger Peter Landergren, formand for Folkeoplysningsudvalget i Sønderborg Kommune.