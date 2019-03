150 gange sammenhold og solæg til herrefrokost

Vester Sottrup: Stemningen er høj foran Forsamlingsgården Vester Sottrup, hvor den røde løber er rullet ud. 150 mand ankommer til Forsamlingsgården, hvor der er herrefrokost for fjerde gang. Under høj samtale bliver det sidste af dåseøllerne skyllet ned, inden mændene skal ind til mange timers sammenhold og hygge.

På Forsamlingsgården er der tradition for mange forskellige arrangementer, og herrefrokosten er efterhånden en tradition, som bliver hurtigt udsolgt. For 14 dage siden blev brugsuddeleren i Vester Sottrup, Morten Schmidt, formand for Forsamlingsgården.

- Jeg havde købt billet, inden jeg blev formand. Jeg er glad for, at der er så god opbakning til herrefrokosten. Det giver sammenhold i byen. Da jeg begyndte i DagligBrugsen for et halvt år siden, besluttede jeg, at jeg ville engagere mig i lokalsamfundet. Derfor meldte jeg mig til bestyrelsen for Forsamlingsgården, siger Morten Schmidt, inden han skal byde de 149 andre mænd velkommen.

I baren er der en livlig trafik efter kolde øl. Der er 60 kasser øl plus rødvin, spiritus og shots. 13 frivillige kvinder og mænd står bag baren og i køkkenet, hvor solæg og laksemousse gøres klar til servering.