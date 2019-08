En kornvogn er her til morgen væltet - 15 ton korn blokerer vejen.

Augustenborg: Kl.8.22 fik politiet i Sønderborg en melding om, at en kornvogn er væltet på omfartsvejen ved Augustenborg. Omkring 15 ton korn er væltet ud og spærrer det nordgående spor. Tidshorisonten for oprydningen er lige nu ukendt. Der er omkørsel via Langdel gennem Augustenborg. Politiet er på stedet og hjælper med trafikregulering.