15 foreninger og haller får 1,8 millioner kroner til renoveringer

- Vi har tilgodeset samtlige ansøgere, og det er jeg glad for. Det understreger, at vi har et bredt idrætsudbud. Vi giver ikke kun penge til større forkromende projekter, men har også fokus på vedligeholde af de faciliteter, der er, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er udvalgsformand.

Ønske om hal 2 i Tandslet

Sydals-Hallen har fået 170.000 kroner til udarbejdelse til et projektforslag på, hvordan hallen skal omdannes bygningsmæssigt i fremtiden. Hallen vil kigge på hovedindgangen, kantine, omklædning og fitness. Det koster 170.000 kroner at få et arkitektfirma til at lave et projektforslag.

- Det betyder jo alt, at vi har fået de penge. Vi har en ældre hal fra 1969, som trænger til en kærlig hånd. Det her gør, at vi kan få lavet de endelige tegninger. Vi vælter os ikke i penge, så den håndsrækning fra udvalget er nødvendig for at komme videre, siger Thomas Worm Larsen, der er halbestyrer.

Projektplanen skal også belyse behovet for en hal 2.

- Vi er presset på kapacitet og haltider. Lige nu har vi ikke optimale forhold, som vi gerne vil tilbyde de foreninger, der kommer her, siger Thomas Worm Larsen.

Hallen har også fået 30.000 kroner til udskiftning af otte cirkulationspumper som et led i energioptimeringer i hallen.