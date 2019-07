13-årige piger befamlet til ringriderfest: Blev gramset på og fik skrevet luder på sig

Sønderborg: Ringriderfesten i Sønderborg plejer at betyde godt humør for de fremmødte, men tre 13-årige piger fik fredag eftermiddag mellem klokken 14.30 og 15.30 ødelagt deres fest. To ikke-herboende udlandske mænd tog kontakt til pigerne, og det endte med, at to af pigerne blev gramset på af mændene. Efterfølgende blev en af pigerne holdt fast af den ene mand, mens den anden mand skrev "luder" på et udenlandsk sprog på pigen.