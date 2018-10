125 studerende flyttede ind: Elevator kom på overarbejde da nyt kollegium åbnede

Far slæbte seng, bogreol og et sammenklappelig spisebord til hele otte personer ind i den etværelses kollegiebolig, som skal være Louise Pavilionis hjem de næste tre år.

- Min far er kommet fra Århus for at hjælpe. Han tager trapperne, forklarede Louise Pavilionis, der heldigvis for farmand havde fået værelse på første sal.

Allerede fra midt på formiddagen ankom de med flyttelæs, der hobede sig op i forhallen i kø til elevatoren. På et tidspunkt truede en sovesofa med at stoppe det hele, den havde kilet sig fast i elevatordøren. Pedeller fra Kollegiets Kontor måtte skrue benene af den.

Det var alle muligheder for at stå i vejen, da 125 studerende mandag flyttede ind på det nye Alssund-Kollegie ved havnen i Sønderborg.

Byggeriet af Alssund-Kollegiet koster knap 150 mio. kroner. Det består af tre etager og kælder med cykelparkering og depotrum. En et-værelsesbolig med køkken og bad koster 3100 kroner plus forbrug. Der er også enkelte halvandet rumsboliger for par eller enlige med barn. Det nye kollegium med 153 værelser erstatter Park-Kollegiet og Borgm. Andersen-Kollegiet, som nedlægges.

Heldige Julia

Den 21-årige, som for en måned siden begyndte at læse business administration på SDU i Sønderborg, har boet midlertidig på Borgmester Andersens Kollegiet, mens hun og de andre indflyttere ventede på, at Alssund-Kollegiet blev klar.

Flere studerende var overrasket over, at deres nye hjem ikke var så stort som forventet. Kunne 40 kvadratmeter virkelig fylde så lidt? Ikke alle var klar over, at en andel af fællesarealerne også tælles med.

Louise Pavilioni studiekammerat Johanne Panknin fra Tyskland var rigtig godt tilfreds med sine nye omgivelser:

- Her er da god plads. Og os, der flytter ind, har allerede skabt et sammenhold, for vi kender hinanden fra studiet eller Parkkollegiet, hvor jeg har boet den seneste måned, fortalte hun.

Julia Fanger klager bestemt heller ikke.

- Jeg er en af de heldigste. Jeg har fået en fantastisk udsigt, og jeg har to værelser. Mit køkken er også dejligt stort, syntes hun.

Hele herligheden koster 5.036 kroner inklusiv el og varme.

- Det er dyrt, ja, men jeg ville gerne have lidt mere plads, nu jeg er i gang med det sidste studieår. Og til næste år, har jeg er færdig med min bachelor, håber jeg at finde arbejde, gerne på det nye hotel lige over for, forklarede hun.