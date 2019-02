1200 frivillige skal hjælpe til Bon Jovi-koncert

Kultur I Syd, Sønderborg Kommune, Sønderborg Handel og Vejdirektoratet er i fuld gang med at lave en køreplan for tirsdag den 11. juni, hvor Sønderborg fyldes af tusinder Bon Jovi fans.

Sønderborg: En scene på 60 gange 30 meter, fire kilometer hegn, barer, toiletter og backstageforhold med sovevogne og gårdmiljø skal bygges op hen over pinsen, når Bon Jovi og Def Leppard kommer til Kær Vestermark for at spille den største koncert i Sønderborg nogensinde. Til det skal arrangøren Kultur I Syd bruge over 1200 frivillige til arbejdet fra den 2. juni og frem til den 13. juni. - Det kræver en hel del hjælpere som svarer til 20.000 mandetimer. Vi sendte informationsmateriale ud til foreningerne onsdag, og vi har de første 100 hjælpere, der har tilmeldt sig. De skal være med til at løfte opgaven samtidig med, at de tjener penge til foreningerne, siger Mia Lilliendahl Larsen, der er eventmanager ved Kultur I Syd. Kultur I syd har sat 1,5 millioner kroner af i budgettet til at lønne foreninger for arbejdet. Der er afsat tre dage til opbygningen af scenen og en dag til opsætning af lys og lydudstyr. Der skal også bruges frivillige på koncertdagen til barer, madboder og ved indgangene.

Frivillige og koncert De frivillige skal lave en lang række opgaver af forskellig art, som aflønnes med mellem 60 og 75 kroner pr. mandskabstime. Hvis man vil være frivillig kan man kontakte Mia Lilliendahl Larsen, e-mail: mia@kulturisyd.dk , tlf. 6127 4873. På koncertdagen åbner porten til koncertpladsen klokken 17.00. Def Leppard går på klokken 19.00, mens Bon Jovi går på klokken 21.00 og slutter senest klokken 23.30. Der er mulighed for at købe ståpladser til 740 kroner og siddepladser til 1000 kroner. Der er også salg af VIP-billetter, hvor der er middag inden koncerten med mad lavet af Hotel Alsiks kok, Jesper Koch.

Trafikken styres Kultur I Syd er sammen med Sønderborg Kommune og Vejdirektoratet ved at planlægge trafikken og parkeringen. - Vi regner med, at der kommer mellem 6000 til 8000 biler plus busser. Dertil kommer der mange gående og cyklende, som bliver et stort fokusområde, så vi sikrer de bløde trafikanter, siger Palle Linné, der er sikkerhedschef og trafikansvarlig for arrangementet. Der bliver parkering på det grønne område mellem rute 8 og Ingolf Nielsens Vej, som der også var under Spejdernes Lejr. Desuden har Kultur I Syd haft fat i virksomhederne på Ellegårdvej, som er positive overfor, at deres parkeringsarealer bliver brugt som parkering til koncertgæster.

Forfest i byen Markedsdagene i Sønderborg By i forbindelse med pinsen kommer til at foregå under temaet Sønderborg Rocker. Der arbejdes på musik på Rådhustorvet i løbet af pinsen, og på koncertdagen vil der være forfest i Sønderborg By med musik på Rådhustorvet. Foran koncertpladsen vil der på koncertdagen fra klokken 15.00 være musik og ølsalg for koncertens gæster på en forplads, hvor der er plads til 5000. - Vi håber, folk vil komme i god tid og hygge sig. Der vil også være musik på forpladsen efter Bon Jovi-koncerten er slut. Vi håber folk vil blive der lidt, så alle gæster ikke forlader pladsen samtidig, siger eventchef Jes Johansen.