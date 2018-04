12 kræftramte mænd står frem

Sønderborg: Fra mandag den 7. maj og frem til den 30. maj kan man på Sønderborg Sygehus se fotoudstillingen "12 mænd står frem".

Tallet 12 afspejler det antal mænd, som hver dag bliver diagnosticeret med prostatakræft i Danmark. Udstillingen giver et indblik i livet som kræftramt. For selvom prostatakræft har betydelige konsekvenser for mændenes liv, så er der for de fleste et liv efter diagnosen.

- Udstillingen kan forhåbentlig skabe opmærksomhed og lyst til at tale om prostatakræft. Selvom prostatakræft er den hyppigste kræftform blandt mænd, så tales og skrives der ikke meget om det. Hverken blandt de diagnosticerede, i deres omgangskreds eller i det offentlige rum. Vi ved imidlertid, at livet med prostatakræft og dets konsekvenser er nemmere at tackle, når man har mulighed for at dele sine bekymringer og udfordringer med andre, siger regionsformand Hedvig M. Larsen fra prostatakræftforeningen PROPA i en pressemeddelelse.

De 12 portrætter og fortællinger viser både alvor og skrøbelighed, men også styrke, nærvær, maskulinitet og en glæde over livet.

Fotograferne Jan Grarup, Claus Bjørn Larsen, Piet Simonsen og Per Dreyer har frit fortolket den fotografiske portrætgenre. Kl. 14.30 åbner formanden for sundhedsudvalget, Helge Larsen (S), udstillingen.

Samme dag samles en gruppe mænd til det første mødefor prostatakræftramte i Frivillighedens Hus i Perlegade. Denne dag er der besøg af en sygeplejerske med erfaring fra fagområdet. Mødet er kl. 16 - 18.