100 års jubilæum med navne- og logoskift: Dergham hjælper med at gøre SUB til SB igen

Dergham A. Rahman er sportschef hos SUB og tidligere formand hos Sønderborg Inter, som SUB fusionerede med i 2017. Nu planlægges 100 års jubilæum og navneskifte. Foto: Henrik Rath

Sportschef i SUB Sønderborg, Dergham A. Rahman, er i fuld gang med at planlægge fodboldklubbens 100 års jubilæum. Selv var han formand for Sønderborg Inter, der blev stiftet for ti år siden og i 2017 blev en del af SUB, som nu igen skal hedde Sønderborg Boldklub og have nyt logo.

Sønderborg: Lørdag 14. september er der parafodbold for psykisk- og fysisk handicappede. Det foregår kl.10-15 i Sundsmarkscentret og er samtidig en del af vejen mod markeringen af 100 års jubilæet for SUB Sønderborg. For arrangementet ledsages af en lille fest, hvor medlemmer skal stemme om, hvilket af tre udvalgte logoer, der skal være det endelige. - Afstemningerne gennemfører vi under alle hjemmebanearrangementer. Når alle medlemmer har stemt, præsenteres det logo, som har fået flest stemmer ved en klubaften 24. oktober, forklarer sportschef i SUB Sønderborg, Dergham A. Rahman. Og det er ikke en hvilken som helst dag, men 100 året for stiftelsen af Sønderborg Boldklub i 1919. Dergham var selv med til at stifte Sønderborg Inter for ti år siden i 2009 og fusionerede med SUB i november 2017. SUB-navnet kom til i 1992, da Ulkebøl Idræts- og Ungdomsforening (UIU) lagde sig sammen med Sønderborg Boldklub og blev til Sønderborg- og Ulkebøl Boldklub.

Nu er tiden så kommet til at finde tilbage til rødderne med det gamle navn - Sønderborg Boldklub, som skal være det fælles omdrejningspunkt for det fremtidige fodboldsamarbejde. Sportschef i SUB, Dergham A. Rahman

I dag er det mest det adminstrative arbejde Dergham tager sig af i SUB, men det med boldbehandlingen har han ikke helt glemt. Foto: Henrik Rath

Tilbage til rødderne - Fusionen med Inter i 2017 var rigtig fornuftig. Vi havde et godt seniorhold, men manglede unge talenter. Dem havde SUB, men stod til gengæld uden stærke voksenspillere, siger Dergham Rahman og tilføjer: - Nu er tiden så kommet til at finde tilbage til rødderne med det gamle navn - Sønderborg Boldklub, som skal være det fælles omdrejningspunkt for det fremtidige fodboldsamarbejde. Det logo, som medlemmerne beslutter sig for, præsenteres 24. oktober, mens en egentlig jubilæumsfest kommer til at foregå i begyndelsen af november. Programmet er endnu under udarbejdelse, men kommer selvsagt til at byde på noget boldspil. Sikkert også futsal, som er en disciplin særlig Sønderborg Inter har bragt med og er stærke i. - Men i første omgang håber jeg, at rigtig mange vil komme forbi og se handicapstævnet, hvor gode spillere fra både Fyn og Jylland deltager. Der kan selvfølgelig købes pølser og drikkelse samtidig med, at der er hoppeborg og andre aktiviteter under arrangementet, siger Dergham Rahman.