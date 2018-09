100-året for revolutionen på Als markeres i gaderne

Sønderborg: Den 6. november 1918 blev et rødt flag hejst over Sønderborgs marinestation, og bevæbnede soldater med røde mærker på uniformerne patruljerede i gaderne. Det er de sidste dage af første verdenskrig, og marinesoldater i en række nordtyske kystbyer gør oprør. Revolutionen begynder i Kiel den 4. november, når Flensborg den 5. november, og den 6. november proklamerer den tyske marinesoldat Bruno Topff, at revolutionen har nået Als.

De virkelige begivenheder udviklede sig med årene til en myte om 'Republikken Als' og 'præsident Topff'. Begivenhederne markeres den 6. november i år af en række foreninger samt Sønderborg Slot.

- Revolutionen er en meget markant og skelsættende begivenhed, som blev til en lokal myte, der er blevet lidt folkekomedieagtig. Men Sønderborg stod midt i et internationalt drama. Det er en begivenhed, der rummer krydsfelterne mellem slutningen af den triste første verdenskrig og den glædelige genforening. Det var en spændende og vigtig begivenhed, siger Carsten Porskrog Rasmussen, der er museumsinspektør på Sønderborg Slot.

Projektgruppen bag 100-års markeringen vil gennemføre en historisk gadeteaterforestilling på fire historiske steder i Sønderborg.

- Vi satser meget på, at publikum får en morsom og spændende oplevelse og mærker vingesuset, der gled ind over Sønderborg. Man vil få en snert af det store drama. Det er lagt sådan an, at man kan være både være tilskuer og en slags deltager, det breder sig og tager folk med. Sådan var det også dengang, siger Carsten Porskrog Rasmussen.

Revolutionen i Sønderborg forløb fredeligt, men det kunne befolkningen dengang ikke vide. Ville soldaterne på Sønderborg Slot følge marinesoldaterne, eller ville der komme kampe? Ville Sønderborg blive en kommunistisk republik?