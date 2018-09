100-året for afslutningen af første verdenskrig mindes

Sønderborg: Den 11. november 1918 klokken 11.11 sluttede første verdenskrig, og det markeres mange steder i kommunen.

Markeringen begynder tirsdag den 6. november på dagen, hvor det er 100 år siden, at den tyske marinesoldat Bruno Topff stod i spidsen for et oprør i Sønderborg. Det markeres med en rullende gadeteaterforestilling fire steder i Sønderborg, hvor Bruno Topff kom forbi. Det er Det lille Teater i Gråsten, som står for gadeteatret, som begynder på den tidligere kaserne, som var marinestation i 1918. Her vil man opleve Bruno Topff, der kommer ud og proklamerer, revolutionen er kommet til Als. Herefter går skuespillere, statister og publikum med kampråb og faner til Sønderborg Slot for at få soldaterne her til at tilslutte sig revolutionen.

Om aftenen er der en foredragsaften på Sønderborg Slot om revolutionen og de arbejder- og soldaterråd, som virkede i tiden efter.

Gadeteatret vil begynde kl. 15.30 og slutte omkring kl. 18 ved Sønderborg Rådhus.

Onsdag og torsdag den 7. og 8. november vil folkgruppen Svestar opføre koncertfortællingen "Kærligt hilset fra Ingemandsland". Gruppen har dykket ned i en slægtnings personlige dagbøger og brevudvekslinger med familien under første verdenskrig og skabt fortællingen med viser og folkemusik.

Koncerten vil blive opført på Sønderborg Slot den 7. november kl. 14 samt den 8. november kl. 19.30.