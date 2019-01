-Vi kommer for at grine. Det er det vigtigste

Hver torsdag mødes op til 50 pensionister i Augustenborghallerne for at danse. Foto: Claus Thorsted

Hver torsdag fyldes Kultursalen i Augustenborghallerne af seniorer i blankpudsede sko. De danser for at more sig.

Augustenborg: Med sine 90 år er Poul Thygesen den ældste. Men andre ånder ham lige i nakken hvad angår alder. Blandt de 40-50 ældre, der hver torsdag samles til dans i Augustenborghallerne, er mange over 80 år. - I skal huske at begynde til højre, guider instruktøren Birte Thuesen dagens flok på 42 deltagere, inden hun sætter musikken på. Partysangen "Eviva Espania", måske bedre kendt for sætningen "Jeg elsker sang og god musik" toner ud af højttalerne. Rundkredsen bevæger sig to valsetrin til højre, sætter højre tåspids i gulvet og sænker armene. Maja Rasmussen har danset med, siden hun fyldte 60 år. Nu er hun 80: - Jeg ville så gerne danse. Det havde jeg drømt om hele livet. Men min mand ville ikke. Derfor meldte jeg mig, fortæller hun. Det gode ved seniordans er, at man ikke behøver at stille med en partner. Man skifter partner flere gange i løbet af dansen, og det gør ikke noget, at kun hver fjerde deltager er en mand. For her tilhører man enten de røde eller de blå, og det er let at se forskel, for alle har en rød eller blå snor om halsen.

Seniordans Seniordans er en blanding af traditionel dans, squaredance, folkedans og linedance. Man kan deltage uden dansepartner.



Seniordans i Augustenborg er en aktivitet under Ældresagens lokalafdeling Augustenborg-Sydals. Holdet dansede oprindeligt i Fynshav, men flyttede senere til Augustenborghallerne.

Foto: Claus Thorsted Seniordans giver mulighed for at skifte partner igen og igen. Foto: Claus Thorsted

Hvor er partneren? En jazzet udgave af "Det var på Capri jeg så hende komme" lægger op til næste dans. Birte Thuesen tæller takten. Her skal det gå hurtigere, og man skal skifte partner efter at have lavet en såkaldt "California", hvor rød danser snurrer rundt under blå dansers løftede arm. Og så skal man give slip og videre til næste partner. Men hov: Hist og pist står en danser alene tilbage og spejder efter en partner. Med et stort smil på læberne. - Jeg kan bedst lide de små, korte danse. Dem, hvor vi ikke skal huske alt for mange trin. For det har vi længe glemt. Så står vi der og griner, fortæller Birthe Clausen. Hun begyndte med seniordans som 59-årig for at genoptræne efter sygdom. Nu i en alder af 82 år danser hun for at holde sig form, ikke bare fysisk, men også mentalt: - Det er jo det, vi kommer for. At have det sjovt. Det er det vigtigste, siger hun. I pausen kan flere fortælle om, hvordan de har gået til dans hos Evita Vinterskov. Som stor pige passede Kirsten Petersen f. eks danselæreren tre børn og fik dansetimer som belønning. Også Mio Jacobsen fik lært at flytte fødderne af Evita Vinterskov. - Vi måtte ikke gå til dans, husker Henry Kristensen, som først begyndte at seniordanse for fem år siden. Han blev lokket med af sin veninde.

Foto: Claus Thorsted Danseskoene her tilhører Mio Jacobsen. Foto: Claus Thorsted

Dans på taget - Med den alder, vi har nu, er det herligt at danse. Det er rigtig god motion, bemærker Mio Jacobsen og Inga Bladt. Alle kan være med, for seniordansen er uden hop og hurtige drejninger. En af deltagerne har Parkinsons, andre døjer med gigt som Inge Bladt, der også er hjertepatient. Men bliver man forpustet, tager man en selvvalgt tur som bænkevarmer, mens de andre valser videre. - Jeg begyndte, da jeg gik på pension, og jeg er blevet ved, fordi det er sjovt, fortæller tidligere folkeskolelærer Birte Thuesen, som blev uddannet til instruktør, da holdets daværende danseleder Kathrine Petersen stoppede. Før dagens dans har Birte Thuesen kort orienteret om en fem dages bustur med Dansk Senior Dans til Hannover i Tyskland. Med garanti for dans hver aften. Pjecen er revet væk, da musikken stopper, og mange af deltagerne samles i cafeteriet til kaffe og kage. - Sidst, da vi var afsted til Grækenland, dansede vi en aften på tagterrassen oven på hotellet. Skørterne fløj om ørerne på os, for det blæste, og det var så dejligt varmt. Det var fantastisk, mindes Birthe Thuesen.

Foto: Claus Thorsted De fleste danser i glatte, blankpolerede sko uden snørrebånd, enkelte står dog bedre fast med gummi under fødderne. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Poul Thygesen har været med i 25 år. Han er ældste deltager. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted 10 minutters pause, hvor alle er blevet stole- og bænkevarmere. Foto: Claus Thorsted

Foto: Claus Thorsted Seniordansen i Augustenborg samler hver gang over 40 deltagere. Foto: Claus Thorsted