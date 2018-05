- Som dommer skal man være en stærk karakter

Hussam Abu Dan er en af de fem integrationsborgere, der netop har bestået DBU's dommeruddannelse. Det er første gang, at uddannelsen har været tilbudt i Sønderborg Kommune, og den var lige noget for Hussam.

Med sit diplom, buket og et sæt tøj, der kun er en dommer værdig, er han nu klar til at dømme fodboldkampe i Sønderjylland.

Stærk karakter

Til diplomoverrækkelsen var der besøg af underviseren fra DBU, Gitte Holm, og borgmester Erik Lauritzen (S), men det gjorde ikke Hussam nervøs. Det var derimod en ekstra motivation for ham at kunne få et 'tillykke' af borgmesteren med på vejen.

- Det er altid dejligt og flot, når man oplever succes. Det er et stort skridt for os, og det hjælper os til at kunne gå videre, siger Hussam Abu Dan.

Hussam kom til Danmark fra Syrien i august 2014. Han har deltaget i kommunens integrationsprogram sideløbende med fodbolddommeruddannelsen, og nu hvor han har bestået den eksamen, er han gået i gang med at tage buskørekort.

- Det handler om at kigge fremad. Nu er jeg her, og mit liv er her i Danmark, så det er her, jeg kigger fremad, siger Hussam.