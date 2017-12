- Sønderjyske kræftpatienter bør behandles i Flensborg

I en lang årrække blev danske patienter fra grænselandet sendt til strålebehandling i Flensborg, som er langt de nærmeste sygehuse for folk med bopæl langs grænsestrøget. For et år siden droppede Region Syddanmark kræftbehandlingen i Flensborg for at spare 1,1 mio. kroner i budgetforliget. Et af argumenterne var, at det tyske sygehusvæsen skal købe modydelser i det danske hospitalsvæsen. Det er kompliceret på grund af de tyske sygekasser.

- Jeg vil bede regionens forretningsudvalg om at få lavet en analyse med oplæg til genoptagelse af behandlingen af syddanske kræftpatienter i Flensborg. Efter hvad, jeg kan se, er der gode erfaringer med kræftbehandlingen i Flensborg, både hvad angår effekten og prisen. Vi skal alvorligt overveje, om ikke der er god grund til at sende kræftpatienterne tilbage til behandling i Flensborg, siger den nyvalgte konservative spidskandidat i regionsrådet Morten Weiss Pedersen.

SYDDANMARK: Efter et år uden mulighed for behandling i Flensborg, er der nu nyt håb for sønderjyske kræftpatienter.

Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital ligger på Waldstrasse i Flensborg tæt på omfartsvejen mod Kruså. 1998-2016 blev ca. 3000 sønderjyske patienter behandlet for kræft i Flensborg, men regionsrådet opsagde samarbejdsaftalen i forbindelse med budgetforhandlingerne 2016 for at spare 1,1 mio. kroner. Kræftpatienter i grænselandet skulle i stedet køre til behandling i Odense og Vejle, hvilket har fået en del af dem til at beskrive transporttiden som værre end selve behandlingen.

Primitivt købmandskab

- Det er for primitivt at lege købmand på tværs af grænsen på den måde. Vi må kunne spare pengene andre steder. Det er pebernødder i forhold til den livskrise, kræftpatienter befinder sig i. Der har været tale om, de syddanske sygehuse ikke kan overholde behandlingsgarantien, så det er en naturlig ting at drage Flensborg ind i billedet. Det er også et spørgsmål om, hvor meget transporttid den patientgruppe kan tåle. Der er ingen tvivl om, det går ud over deres rekreationstid, siger Morten Weiss Pedersen med henvisning til kritikken af, dødssyge patienter nu tilbringer en stor del af deres tid med transport til sygehuse i Vejle og Odense.

Flere partier har i forbindelse med valgkampen tilkendegivet at ville genindføre kræftbehandlingen i Flensborg af hensyn til de sønderjyske patienter.

- Der er enighed om at tage det op igen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Genoptager vi samarbejdet, behøver det ikke udelukkende være på brystkræftområdet. Nye teknologier i behandlinger giver større perspektiver for kræftbehandlingen i grænselandet, siger formand for det nu snart nedlagte sundhedssamordningsudvalg, Tage Petersen, Venstre.

- Nu må regionsrådet komme til fornuft og vedtage en beslutning til gavn for borgerne. De kan ikke være tjent med i den situation, de er i, at skulle ligge og køre landevejene tynde. Jeg sagde i forbindelse med budgetbehandlingen, det er helt uforståeligt, vi sparer kræftbehandlingen væk for at spare en million, når vi giver to millioner til festligholdelsen af genforeningen, siger Holger Gorm Petersen, Nye Borgerlige, der ikke opnåede genvalg til regionsrådet, men som den eneste stillede forslag om ikke at afskære kræftpatienterne fra at blive behandlet i Flensborg i forbindelse med budgetforhandlingerne 2016.

Sygehusdirektør på Franziskus hospitalet, Klaus Deitmaring, tilkendegiver, de syddanske patienter er mere end velkomne til at vende tilbage til Flensborg.