- Prins Henrik var altid nem at tale med

Han nyder selv at gå omkring Gråsten Slot, der er åbent for alle hele året rundt - kun med undtagelse af de tre uger, kongefamilientager plads i slottet.

- Vi har altid respekteret, at de var på ferie, når de var her. De kunne gå rundt i fred i byen og bare være ligesom os andre. Efterhånden som årene skred frem, og sikkerheden blev vigtigere og vigtigere, ændrede det sig lidt, fortæller Bendt Olesen.

Sommerferien trækker mange folk til Gråsten. For at se livgarden eller for at opleve regentparret i jyske omgivelser. Slottet i sig selv er også en tiltrækningskraft, og med en have som bliver passet kærligt året rundt, er Bendt Olesen langt fra den eneste, som nyder en gåtur her.

Tilbage i 1935 blev kong Frederik og dronning Ingrid gift, og i bryllupsgave fik de Gråsten Slot. Det blev starten på et forhold mellem Kongehuset og Gråsten, som den sønderjyske by værdsætter.

Mindst én gang per sommerbesøg inviterede prins Henrik desuden et par Gråsten-borgere til bridge.

- Han var altid meget nem at tale med om alt. Et meget spændende menneske, der vidste meget om mange ting, siger Bendt Olesen.

Om sommeren cyklede prinsen nogle gange forbi byen for at hente fisk på torvet. Bendt Olesen er også blevet inviteret til frokost på slottet af dronning Ingrid, og det var vigtigt, at han smagte på ålene med purløg. Dem havde prins Henrik nemlig lavet.

En kunstner i huset

I Gråstens bymidte troner skulpturen Dronningen. Den har prins Henrik lavet til kronprinsens 18-års fødselsdag. Han lavede et komplet skaksæt, og Gråsten formåede at samle penge nok sammen til at købe skakbrikken Dronningen. Indsamlingen stod Bendt Olesen for.

- Det er en fantastisk skulptur. Vi vil også gerne på et tidspunkt have kongebrikken og en af de andre, så vi har tre spredt rundt i byen, siger Bendt Olesen.

Han var med, da skulpturen kom til Gråsten. Det var prins Henrik også. Når Bendt Olesen tænker tilbage, husker han en glad dag. I dag står skulpturen råt mod det kølige vinterlandskab, men det er stadig et populært sted at stoppe op for at tage et billede med på vejen.

- Jeg tror, at han var begejstret for, at vi kunne se idéen i at markere dronningen og kronprinsens 18-års fødselsdag, og det gjorde vi med den skulptur, siger Bendt Olesen.