- Megafedt at street battle

Fællesskabet er i fokus, når unge piger i alderen 10-16 år mødes til street dance i Stenbjergparken. Og de unge er så gode til dans, at de for nyligt vandt en pokal til GAME Finals i København.

- Vi glæder os altid til at komme i gang, siger en af deltagerne, Kaltrina Kelani, som har gået til street dance i mere end to år og til daglig går på Statsskolen i Sønderborg.

Pigerne har alle iført sig en t-shirt med teksten "We love asphalt" og puttet mobiltelefonerne væk under dansen. Koncentrationen er lagt på trænernes bevægelser.

Foran tre store hvide spejle følger et dusin af piger takt med de to danselærere, Donjeta Rama og Laura Lushtaku, mens lyden af tung bas brager ud af højttaleren.

GAME er en landsdækkende gadeidrætsorganisation fra 2002, og deres unge frivillige trænere kaldes Playmakere og er en del af de aktiviteter, som GAME har i 33 boligområder i hele landet.Har træningsaktiviteter for børn og unge i alderen 8-16 år inden for streetbasket, gadefodbold, parkour, dans med mere, og afholder større arrangementer og turneringer i Danmark. GAME Sønderborg holder til i Kløvermarken, Stenbjergparken og ungdomsskolen Klub Metro.

Brænder for dansen

De fleste af pigerne kender hinanden fra Humlehøjskolen, og der er også enkelte deltagere fra Ahlmann-Skolen og Ulkebøl Skole. Deres etniske baggrunde er forskellige med blandt andet albansk, arabisk og dansk, og der er plads til alle.

- Det er hyggeligt, og vi har det sjovt sammen, når vi danser, siger Kaltrina Kelani.

I to timer danser de unge piger en gang ugentligt i Multihuset i Stenbjergparken til tonerne af både afrikanske rytmer, rap og hip hop fra den amerikanske musikundergrund. Og de er begejstrede for at være med:

- Vores forældre synes, at det er megafedt, at vi går til dans og battle, og vi vil gerne have flere timer at øve os i, siger Ida Rasmussen.

- Vi tager lige en pause, siger Laura Lushtaku, mens sveden pibler ned ad kinderne på flere af deltagerne. Laura Lushtaku har sammen med Donjeta Rama været træner siden foråret, og det er en aktivitet, som de ikke vil undvære:

- I starten var vi ikke så mange, men i dag efterspørger flere af pigerne træningen, og det er et godt tilbud i fritiden for, at de unge ikke skal føle sig ensomme, siger Laura Lushtaku. Donjeta Rama overlapper:

- Det er fedt at opleve, hvor meget de brænder for det, siger hun.