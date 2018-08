For 20. gang afholdt Tangshave Bo- og Aktivitetscenter Pensionaden for pensionister i Nordborg, og vandrepokalen gik i år til hjemmeholdet Tangshave.

Nordborg: - Kom så Marie, nu rammer du plet.

Der er fuld gang i disciplinerne til Pensionaden på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter, hvor 14 hold konkurrerer om at tage guldet med hjem.

Ved ringridningsbanen har sidste års vindere fra Tandsbjerg Plejecenter stillet sig op, og til dagens anledning har flere af dem en fælles t-shirt på med Tandsbjerg og et stort hjerte som tryk.

- Det er gode aktiviteter, som vi skal igennem, siger Inge, inden det bliver hendes tur. Hun er med på femmandsholdet, der skal forsvare sidste års titel.

Indenfor spiller harmonikavisen "Alle sømænd er glade for piger" op til fællessang, mens deltagerne dyster mod hinanden i både minigolf, bowling og quiz.

- En ske, har vi sagt det, eller hvad har vi glemt, spørger Aage Matthiesen fra aktivitetscentret Dybbøl.

Ved Kimslegen forsøger han og holdkammeraten Andreas Faltz at gætte de 20 ting, som ligger under dugen, mens minuturet tikker ned.

- Nå, vi fik da 12 rigtige, konstaterer Aage Matthiesen.

Holdet skulle have stillet op som en trio, men blev ramt af et afbud i sidste øjeblik.

- Man kan aldrig være for gammel til at være med til legene, siger Aage Matthiesen, der som 89-årig er med for første gang og fortsætter:

- Vi var bedst i støvlekast, der fik vi det højeste antal point foran alle de andre.