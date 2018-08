- Kommissions afgørelse er et stort nederlag for kommunen

Taksationskommissionen har ud over at tilbagevise den økonomiske partsfordeling i Skovmose også dømt kommunen til at betale grundejerforeningen Fyrremose 75.000 kroner i sagsomkostninger.

- Det er et kæmpe nederlag for kommunen at blive underkendt af taksationskommissionen. Vi har haft udlæg til rådgivning hos firmaet Seges, som ved meget mere om afvanding, end kommunen gør. Det er de penge, vi får refunderet en del af. Jeg synes, kommunen skal droppe afvandingsprojektet i Skovmose. Det må være nok med udvidelsen af L69, siger Osvald Bock, der selv med få greb har bekostet en ledning fra sit hus til en afvandingskanal og derfor nu har en tørlagt grund.

- Det ligger helt klart, at uanset hvad kommunen foretager sig, så stopper sagen ikke i en taksations- eller overtaksationskommission. Går kendelserne os imod der, laver vi et civilt søgsmål, siger Bjarne Marcussen, der i årevis har sat sig imod at betale til afvanding, fordi han aldrig har haft oversvømmelse og heller ikke regner med at få det.

Sådan lyder reaktionerne fra nogle af de mest protesterende grundejere i Skovmose Bjarne Marcussen, Birkemose, og Osvald Hansen Bock, Fyrremose. De har sammen med andre grundejere vægret sig mod at betale til afvandingen af Skovmose - med stort held, viser det sig nu. Taksationskommissionen har afvist partsfordelingen i fire kategorier udregnet efter et såkaldt gennemsnitligt regnvandsindeks efter nytteværdien af afvandingen. Det kommer grundejerne ikke til at betale foreløbigt efter den sidste kendelse.

Da Sydals kommune i sin tid fik del i nye sommerhusudstykninger i Skovmose, var meningen, afvandingen skulle foregå ved nedsivning. Jorden kunne slet ikke optage al vandet ved monsterregn, som der har været adskillige tilfælde af de senere år. Resultatet var oversvømmelser af flere sommerhuse. Grunde i Skovmose er aldrig blevet bebygget, fordi de er for våde. Daværende grundsælger Reka kom aldrig af med alle grundene. Det mislykkedes for en grundejer med store vandproblemer at føre sag mod selskabet, fordi sagen trak ud og faldt for tidsfristen. Resultatet var, han gik på tvangsauktion med to huse. Det kostede ham over en million kroner. Forsikringsselskaber vil ikke dække en stor del af husene i Skovmose, fordi de er i fare for at blive oversvømmet. Udlejningsselskaber og grundejere mener, kommunen har et stort medansvar for, Skovmose har et dårligt ry som turistområde, og det er svært at sælge huse, fordi vandløbssagen har trukket i langdrag i det uendelige. Det er dårligt foreneligt med at have turisme som kommunalt fyrtårsprojekt, mener kritikere.

En sag for jurister

- Jeg er ikke tilfreds med kendelsens præmisser. Der står, at det ikke er et nyt anlæg at føre 1000 meter grøft rundt i sommerhusområdet, men at det er en udvidelse af det bestående anlæg. Det er jeg absolut ikke enig i. Vi har sat en advokat til at berigtige den præmis, siger Bjarne Marcussen, der mener, kommunen overvejer at lukke vandløbssagen og lade pumpelauget, som alle grundejere er tvangsindforskrevet i, gøre afvandingsprojektet færdigt.

Fortsætter kommunen med vandløbsloven, vil han klage i alle instanser. Han mener, Skovmose med udvidelsen af L69 er sikret mod yderligere oversvømmelser.

- Nu har Fyrremose fået sagsomkostninger tilbage. Vores sagsomkostninger til advokater kan løbe op i langt større beløb, som kommunen skal godtgøre, når den taber vandløbssagen i de forskellige instanser, siger en kampberedt grundejer.

- Sønderborg kommune påtog sig at afvande Tøtmose og de fem haver på Skovvej i Sønderborg. Det er kun os i Skovmose, der bliver overladt til os selv. Kommunen må have en moralsk forpligtelse til at hjælpe os ud af det her, siger formand i den største grundejerforening Henning Jepsen, der havde håbet, afvandingsprojektet snart blev gennemført, men nu må se det glide ud i det uvisse.

Han har anbefalet den kommunale løsning, men den bliver sværere at holde fast i for alle parter.