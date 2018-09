Han er sammen med to kolleger og 37 børn i 5. og 6. klasse taget på en rundvisning i Nordborg, hvor Jens Ravnsbæk leder an.

Nordborg Lokalhistorisk Arkiv holder til i Løjtertoft 32, hvor huset indeholder historie siden byens oprindelse.Jens Ravnsbæk har i over et år været en af de frivillige i foreningen, og han formidler historie og rundvisning for interesserede. Lokalhistorisk Arkiv har åbent hver mandag fra kl. 14-17.

Bidt af historie

Rundvisningen starter ved Nordborg Slot, hvor Jens Ravnsbæk forklarer om slottets oprindelse i 1200-tallet, mens eleverne lytter ivrigt efter:

- Jeg elsker bare historier, især fra gamle dage, siger en af pigerne.

Det er den første rundvisning, som den pensionerede Jens Ravnsbæk arrangerer for skoleelever, og snart skal han holde foredrag for Nordals Skole og Oksbøl Friskole. For ham er lokalhistorien blevet en stor hobby:

- Jeg kom med i Lokalhistorisk Arkiv for et års tid siden, og jeg var bidt med det samme med at få formidlet historien ud og gøre den synlig for andre, siger han.

På rundvisningen kommer eleverne forbi Storegade og kirken, hvor Jens Ravnsbæk fortæller om branden i 1792, der forvandlede over 90 huse til aske.

- Det var præsten, der manede ilden til jorden. Han fik stoppet branden, mente flere af borgerne dengang, forklarer han til skoleeleverne.

- Er Google ikke præsten i dag, spørger en af drengene, mens alle griner.